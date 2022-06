Una nueva semana comienza y con ella nuevos capítulos de “Tierra amarga”. La telenovela turca continúa siendo las producciones más exitosas de los últimos tiempos en España, que ha conquistado a la audiencia de ese país cada noche de lunes a viernes a través de la señal de Antena 3. En esa línea, se preguntan qué pasará esta semana la ficción.

Cabe mencionar que los capítulos de la semana pasada de “Tierra amarga mostraron la reconciliación entre Demir y Züleyha. Cuando el hombre entra a la habitación de la protagonista, ambos se miran y en sus mentes piensan cosas positivas el uno del otro. Entre caricias y besos, y más muestras de amor, ambos amanecen juntos en la misma cama.

Por otro lado, Fikret inició su plan de venganza contra los Yaman y golpea donde más les dele: el negocio familiar. Por ello, contrata a varios hombres para que coloquen varias bombas en los camiones frigoríficos adquiridos por la compañía de Demir; sin embargo, el plan no sale como quería, pues antes de detonar los explosivos alguien ya los había quitado de los camiones. ¿Quién fue? ¿Cuál será el próximo plan de Fikret?

Fikret inició su plan de venganza contra los Yaman y golpea donde más les dele: el negocio familiar (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

1. Demir rompe definitivamente con Ümit

Demir tomará una firme decisión: romper con Ümit. Demir reconoce a la doctora que sigue enamorado de Züleyha y han decidido ser una familia. Yaman pide perdón a Ümit y se marcha sin mirar atrás, dejando a la joven destrozada.

Más tarde, Demir y Züleyha se van a primeras vacaciones a solas, como una pareja enamorada. En el viaje, el hombre le confiesa que está arrepentido por el daño que le causó en el pasado, y antes que la joven diga nada, le sorprende con un aniño de compromiso. “¿Quieres casarte conmigo?”. Züleyha, emocionada, acepta casarse.

2. Ümit no está dispuesta a rendirse

La felicidad de Demir y Züleyha contrasta con el dolor de Ümit, destrozada por el rechazo del protagonista. La doctora será increpada por Fikret, pero la doctora está muy afectada, lo que también alerta al joven, quien no duda en advertirle que, si decide ponerse del lado de Yaman, la destruirá. Más tarde, Ümit es testigo de la feliz llegada de los nuevos novios a la mansión. Hundida y cegada por la rabia y los celos, no está dispuesta a rendirse.

Ümit no está dispuesta a rendirse y dejar a Demir, a pesar que é ya decidió por Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

3. Sevda advierte a Züleyha sobre Ümit

Ümit pone en marcha su plan para recuperar a Demir. La doctora llega a la mansión luego de provocar una avería en su auto. Züleyha recibe a la doctora con los brazos abiertos, no así Demir y Sevda. Cuando Ümit se dispone a marcharse, su auto no arranca y el chófer se encargará de llevarla a casa. Poco después, Sevda plantea a la protagonista lo extraño que resulta que Ümit haya llegado tan tarde a la mansión, sin avisar y sin ser invitada. No debería fiarse de ella, le dice.

4. Fikret secuestra a Demir

Demir se dirige a un día largo de trabajo, pero cuando está en la carretera se encuentra un auto averiado en mitad de la carretera, al bajar a ofrecer ayuda recibe un golpe por la espalda y cae fulminado. A la mañana siguiente, Züleyha descubre que su novio pasó la noche fuera de la mansión y aún no ha regresado.

El protagonista se encuentra retenido y maniatado por Fikret, descubriendo que fue él quien estuvo difamando a su familia. Su secuestrador le revela su verdadera identidad, pero Demir se niega a aceptar que sea cierto. Cuando el hombre es liberado se produce una brutal pelea. Más tarde, cuando el novio de Züleyha se escapa del secuestro, viaja de inmediato a Estambul, en busca de la verdad.

Fikret secuestra a Demir y le cuenta toda la verdad (Foto: Tims & B Productions)

5. La verdad sobre Fikret desata una crisis entre Demir y Züleyha

Ya en Estambul, Demir llega hasta la casa de la esposa del mayordomo que trabajó para Adnan Yaman, descubriendo que Züleyha y Sevda ya estuvieron allí. El hombre queda sorprendido por esa información, pero más cuando la esposa del mayordomo le explica la historia de aquella madre con su hijo que llegaron a la mansión.

Finalmente, Demir regresa a la mansión y, furioso, arremete contra Züleyha, a quien acusa de haber descubierto la verdad y ser capaz de mantener el secreto. Ahora no puede confiar en ella. Por su parte, la mujer le confiesa que lo hizo por él, convencida de que habría buscado a Fikret para matarlo.

Züleyha también acaba confesando toda la verdad de lo ocurrido el día de su desaparición en el bosque. Demir comienza a perder el control hasta que las lágrimas de Züleyha lo devuelven a la realidad, el deseo de protección de su esposa y su amor hacia él hicieron que decidiera ocultar lo que había descubierto. Finalmente, se abrazan y superan una discusión que amenazaba su matrimonio.