Hace unos años no era así, pero ahora es impensable que un mercado no ofrezca aguacates. Esta fruta se ha convertido en un ingrediente habitual en nuestras cocinas y ya son muchos los estudios que confirman sus propiedades. Es rica en grasas saludables, controla la presión arterial, evita la retención de líquidos y posee vitaminas de los grupos A, C, D, K y B, entre otros.

Más allá de los numerosos beneficios nutricionales que tiene el aguacate, la verdad es que muy poca gente es consciente de la importancia de lavar esta fruta antes de pelarlo, cortarlo y manipularlo para preparar nuestros alimentos. El motivo no es otro que intentar garantizar nuestra seguridad alimentaria y que nuestra comida se contamine con distintos patógenos que pueden encontrarse en su piel.

En el 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) publicó un estudio realizado a lo largo de cuatro años. En este estudio, los investigadores analizaron la presencia de bacterias en más de 1.600 aguacates frescos, un 70% de ellos importados, y el 30% restante, cultivados en el país; unos porcentajes proporcionales a la cuota de mercado. Los resultados fueron bastante reveladores.

Por un lado, los investigadores comprobaron que la presencia de Salmonella, el patógeno causante de la salmonelosis, es prácticamente inexistente en esta fruta: apenas el 1% de los aguacates analizados dieron positivo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la Listeria, que se encontraba presente en el 18% de las muestras. Esto significa que casi una quinta parte de los aguacates contenían bacterias en su piel.

Contaminación cruzada y lavado

Pero nadie se come un aguacate con piel. Y es verdad . Sin embargo, es posible contaminar su interior en el momento en que el cuchillo pasa por una zona contaminada al cortar la corteza y acaba tocando la pulpa para partirlo. Es lo que los expertos en Seguridad Alimentaria conocen como “contaminación cruzada”. Por esta razón, las autoridades sanitaria recomiendan lavar las frutas y verduras siempre.

Así, el lavado ha de realizarse bajo un chorro de agua del grifo aunque vayan a ser peladas. Los expertos aconsejan el uso de cepillos para las superficies de las frutas de cáscara dura. Además, con el objetivo de eliminar restos de plaguicidas, parásitos y demás contaminantes, también recomiendan utilizar lejía para las frutas con piel como el aguacate. Esta lejía ha de ser apta para la desinfección de agua.

