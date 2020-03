El método de la mano para calcular tus cantidades de alimentos y no comer en exceso

Existen diversas formas de calcular las raciones o cantidades de consumo de los distintos grupos de alimentos. Algunas son más exactas, como utilizar una báscula, un aparato que sirve para pesar, pero también existen otras opciones más sencillas y económicas, como las proporciones del plato o la técnica de la mano.

Si estás intentando perder peso y sigues una dieta, pero no te apetece estar todo el día con la báscula pesando las raciones que comes o no cuentas con este aparato, usa tu manos. El puño, las palmas y los dedos pueden calcular de forma aproximada las cantidades de distintos alimentos.

“Tomando como referencia el tamaño de tu mano, puedes calcular de forma aproximada las cantidades de distintos alimentos para crear tu plato”, se lee en la publicación de Instagram de Academia Realfooding, cuenta especializada en brindar tips de nutrición.

Conoce la cantidad de alimentos qué debes consumir utilizando tu mano (Foto: Freepik)

Para saber qué cantidad de verduras y hortalizas comer deberás rellenar el hueco de la palma de tus dos manos juntas. Sin embargo, debes tener en cuenta que algunos vegetales crudos, como la lechuga, ocupan mucho volumen, en este caso no hay problema de que rellenes todo el plato.

Por otro lado, la ración de alimentos ricos en proteínas como el pescado, carnes, huevo, legumbres y derivados puedes calcularlos con la palma de una mano. Tu puño cerrado también es una buena referencia para calcular la cantidad de cereales, como el arroz o la avena, que debes consumir.

Los frutos secos se calculan con puñados pequeños. Una ración diaria equivaldría a la cantidad que cabe en el hueco que queda en la mano cuando la cierras con los dedos apretados. Por último, para los alimentos más calóricos como el queso, se aconseja utilizar los dedos.

Para mantener una dieta equilibrada también es importante prestar atención a las proporciones de nutrientes, como las grasas, las proteínas o los carbohidratos. Los especialistas recomiendan que el consumo diario de calorías esté compuesto de un 30% de grasa, 10-15% de proteína y 50-55% de carbohidratos. Sin embargo, estas cantidades dependen del objetivo personal de cada uno.

