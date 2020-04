El mejor arroz congelado es el que se guarda recién cocido. Prepara tu arroz favorito en la olla arrocera o en la hornilla. Lo que no comas en ese momento puede guardarse en el congelador. Preparar y congelar el arroz en grandes cantidades al inicio de la semana puede ayudarte a ahorrar tiempo que tendrías que dedicar para hacerlo cada día.

Separa el arroz en porciones. De aproximadamente 200 gramos cada una y guárdalas por separado, en lugar de colocar todo en un solo contenedor. De esta manera, ya no tendrás que medir las cantidades cuando sea momento de recalentarlo. Además, así puedes controlar mejor las porciones, si no quieres desperdiciar la comida o controlar lo que comes.