Para muchos es sencillo, pero si no se siguen los pasos correctamente el resultado puede no ser provocativo. El puré de papas es un acompañamiento infaltable para diversos platillos como una carne asada, filete a la parrilla, entre otros; sin embargo, no solo se trata de sancochar el tubérculo , machacarlo, sazonarlo, ponerle mantequilla, sal y listo. Hay ciertos trucos que te permitirán disfrutar de él de principio a fin.

Esta deliciosa guarnición muy aclamada a nivel internacional es un clásico en diversas celebraciones en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Aquí te dejamos unos sencillos consejos para que te quede perfecta.

1. Elige las papas correctas

Hay una gran variedad de papas en el mundo, pero no todas son perfectas para el puré. Una papa con demasiada agua nos puede dar una preparación chiclosa. Elige las más frescas y que contengan mayor cantidad de almidón, pues eso le da una textura inigualable al puré. Puedes usar papas Idaho o Yukon, típicas en Estados Unidos. Otro tip es seleccionarlas con un tamaño similar para que tengan una cocción uniforme.

2. Cocción adecuada del tubérculo

Lo ideal es sancochar las papas enteras y con piel. Si las pelas, las papas absorberán mucha más agua. Un gran truco es agregarlas a la olla desde que el agua está fría con sal, así los almidones no se romperán con el choque térmico. Una vez que estén bien cocidas, retirar el agua y dejar enfriar antes de retirar la cáscara.

3. Machacado ideal

Los expertos recomiendan machacar las papas manualmente con un tenedor, pues vuelve el proceso más artesanal e influye en su textura final, mientras que otros aconsejan usar herramientas como un prensa papas, pasapuré o machacador, si lo que se busca es un puré ligero y cremoso. Con esto se logra romper la fécula. Un grave error es triturar las papas en una batidora eléctrica pues esto dará como resultado una preparación grumosa o elástica.

4. Mantequilla correcta

Lo peor que puedes hacer mientras sigues la receta del puré es no agregar la mantequilla fría, caliéntala en el microondas y mezcla bien antes de ponerla, así tendrás una textura más cremosa y homogénea.

Por cada kilo de papas debes añadir ¼ de mantequilla y ser incorporada lentamente.

5. Paciencia en la olla

Permite que el puré haga burbujas y después baja a fuego muy lento. Si quieres una textura mucho más cremosa utiliza leche como base.

6. Extras que le dan sabor

Para que tu preparación quede aún más deliciosa puede añadir queso parmesano rallado, cebollín, nuez o aceite de trufa u oliva. Otra opción es queso crema en frío mientras el puré esté caliente para darle un toque ácido.

El puré de papas es una guarnición muy popular en muchos países del mundo. (Foto: Pixabay)

¿Cómo arreglar un puré aguado?

Si pese a que seguiste la receta al pie de la letra y todos los trucos de cocina tienes como resultado un puré líquido, no te preocupes que aún hay solución. Lo mejor es devolverlo a la olla y removerlo mientras se cocina a fuego lento. Verás que todo mejora.

¿Con qué acompañar el puré?

Como ya hemos dicho, el puré de papas es una gran guarnición y va perfecto con todo tipo de platos en base de carnes y pescado. Incluso muchos lo prefieren con una porción de arroz .

Lo primero que debes tomar en cuenta es que esta delicia se debe servir caliente para que no pierda su textura cremosa y si te queda un poco, guárdala en la nevera para servir luego, eso sí, antes debes ponerla a fuego bajo y agregar un poco de leche o nata líquida.

En Estados Unidos es costumbre servir el puré con salsa gravy, la cual se prepara con algunas grasas y jugos de carnes. Hay quienes aconsejan probar con salsas de mariscos, de café, de vinagre o con reducciones de fondos, ya que los caldos se adaptan al sabor de la papa.

