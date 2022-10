“House of the dragon” continúa atrapando a la audiencia con cada nuevo episodio. Debido a que la serie, que se emite por HBO Max, sigue una línea de tiempo, se despidió de las actrices Milly Alcock y Emily Carey, quienes dieron vida a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente, en su etapa más joven, pasando a presentarnos en el sexto episodio a Emma D’arcy y Olivia Cooke en una versión adulta.

Si bien, ambas ya vienen trabajando en el mundo de la interpretación hace algún tiempo, la actriz que da vida a la segunda esposa de Viserys I tuvo que mentir en algunas cosas para poder obtener el papel. ¿Qué información ocultó para pasar el casting y quedarse con el personaje? A continuación, te lo contamos.

Olivia Cooke como Alicent Hightower en "House of the dragon" hizo su aparición en el sexto episodio (Foto: HBO)

¿QUÉ MENTIRAS DIJO OLIVIA COOKE PARA SER ALICENT HIGHTOWER?

Convencida de que debía obtener el papel de la reina Alicent Hightower, segunda esposa de Viserys I, Olivia Cooke se presentó al casting de “House of the dragon”. Ante las preguntas que le hicieron, no le quedó más que mentir porque quería el personaje; y es que al haber tenido dificultades para seguir actuando, no dudó en ocultar información.

¿Cuáles fueron sus mentiras? Uno de los requisitos principales para pertenecer a la serie de HBO era haber visto “Game of the Thrones”. Si bien, la serie tiene millones de seguidores, ella no sabía nada de la producción, pero esa no iba a ser respuesta; por lo tanto, tuvo que engañarlos y decir que era una fan.

Otra de las preguntas que le hicieron fue si sabía montar caballo, a lo que respondió que sí, a pesar de jamás lo había hecho. Como sus respuestas fueron firmes, convenció y todos, por lo que ahora podemos verla.

Desde ahora veremos a Olivia Cooke como Alicent Hightower en "House of the dragon" en su versión adulta (Foto: HBO)

SE CONVIRTIÓ EN FAN EN TIEMPO RÉCORD

Ni bien salió de la audición, Olivia Cooke hizo un maratón de “Game of Thrones”; no solo ello, pues leyó las novelas para entender todo y poder aportar a su personaje. Lo mismo fue con el caballo.

Sin duda alguna, la actriz británica no temió a nada y menos se dio por vencida cuando le faltaba cumplir algunos requisitos para “House of the dragon”.