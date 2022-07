El reality “La casa de los famosos” nunca ha estado exento de polémicas. La más reciente involucra a la familia del actor Nacho Casano, la cual decidió demandar a ciertos concursantes por haberlo difamado. En un mensaje de Instagram mencionaron que no dejarán que se manche su reputación y trabajo que consiguió con tanto esfuerzo.

El argentino, de 42 años, confirmó su participación en el programa de Telemundo el 13 de abril a través de un mensaje en su cuenta de Instagram donde se le notaba feliz por su llegada.

Casano llegó al mundo de la actuación desempeñando como el galán de telenovelas en producciones mexicanas como “A que no me dejas mentir”, “Mentir para vivir”, “Mi marido tiene familia”, “Lo que la vida me robo” y “Miss XV”.

Actualmente, el artista se encuentra viviendo en el país y también se sabe que ha incursionado en el modelaje para diversas campañas publicitarias. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 300 mil seguidores, los cuales siguen fervientemente su paso por “La casa de los famosos”.

Nacho Casano todavía se encuentra concursando en "La casa de los famosos 2" (Foto: Nacho Casano / Instagram)

¿POR QUÉ LA FAMILIA DE NACHO CASANO DEMANDARÁ A LOS CONCURSANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

Jesús Galeana, amigo cercano de Casano, compartió en sus historias de Instagram un comunicado de parte de la familia del actor argentino, donde se dejaba en claro que tomarían acciones legales contra las personas que lo injuriaron en el reality de Telemundo.

“El día de hoy la familia de Nacho Casano hemos decidido tomar acciones legales debido a acontecimientos que dañan la imagen y el buen nombre que Nacho ha construido todos estos años. Las personas que han hecho acusaciones graves en su contra, difamando y haciendo burla de sus preferencias sexuales”, se lee en el mensaje que se publicó en las redes sociales.

Además, mencionaron que algunos concursantes han hecho fuertes afirmaciones sobre el actor que atentan contra su reputación y la forma en la que construyó su carrera.

“Sobre todo asegurando que su carrera se hizo a base de acostarse con el ejecutivo de una televisora. Son señalamientos que no podemos dejar pasar y llevaremos nuestro proceso conforme a la ley y no en los medios de comunicación. Gracias”, finalizaron.

¿A QUIENES PODRÍAN DEMANDAR LA FAMILIA DE NACHO CASANO?

Si bien no se mencionan nombres, se sabe que este mensaje se refiere a la conversación que tuvieron Laura Bozzo con Salvador Zerboni. En la charla, Bozzo mencionó que Casano tenía una relación con un ejecutivo muy importante y que actualmente sería su pareja.

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó. Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos, porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, comentó la conductora peruana.

La privacidad siempre ha acompañado a Casano en el reality, pues casi nunca habla de sus relaciones amorosas y prefiere mantenerse cauteloso al respecto e incluso se ha negado a brindar los nombres.