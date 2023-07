Durante un capítulo de “La promesa” emitido en el mes de junio al final de la primera temporada, la marquesa Cruz Ezquerdo fue retirada de la hacienda y llevada a una casa de reposo pese a su negativa. Ese hecho le enfadó muchísimo y ahora que está de regreso hay muchos personajes que tiemblan de miedo, pues se cree que está preparando una venganza.

El papel de Eva Martín volvió a la historia y tiene pinta de convertirse en alguien clave durante los venideros episodios de la serie de RTVE que se transmite a través de La 1, así que vamos a repasar un poco más sobre este acontecimiento y nos centraremos en la posible venganza que pueda estar tramando, poniendo en jaque a varios de sus rivales.

EL REGRESO DE LA MARQUESA A “LA PROMESA”

Los fieles televidentes de la serie española fueron testigos del regreso de la marquesa Cruz en un momento determinante de la historia, ya que todo hacía indicar que Jana estaba a punto de decirle a Curro que, en realidad, ambos son hermanas. Sin embargo, fueron interrumpidos por Teresa, quien les anunció esa llegada.

Dicho y hecho. La persona que estaba haciendo su ingreso a la hacienda era Cruz Ezquerdo, quien no llega en son de paz, sino que tratará de vengarse de todas las personas que jugaron en su contra y que fueron vitales para que sea llevada a una casa de reposo.

LA VENGANZA DE CRUZ EZQUERDO

Cuando el papel de la marquesa fue retirada de las pantallas por unas semanas debido a que fue ingresada a una casa de reposo, ella misma juró vengarse cuando vuelva, lo cual desató mucha preocupación entre los demás personajes de la ficción, pero eso fue desapareciendo con el pasar de los capítulos. Sin embargo, hubo alguien que sí estaba segura de que algo pasaría a su vuelta.

Petra, quien trabajó muy de cerca con Cruz Ezquerdo, habló con Rómulo en ese momento y le aseguró que ella no se quedará de brazos cruzados y se vengará de Elisa y Lorenzo. “La marquesa ni perdona ni olvida. No lo dude ni por un segundo. Es la última vez que esos dos la ven así: hundida, destrozada, vencida. Ella volverá y ese día arderá Troya. Ella no parará hasta vengarse”, relató.

A su regreso, la teoría de Petra se estaría confirmando, pues la marquesa ha amenazado con revelar un secreto que pondrá patas arriba a toda la casa, aunque todavía no se ha animado a decir de qué se trata. La única manera de saberlo es estar atentos a cada episodio, ya que sí o sí sucederá algo que dejara a la audiencia con una sorpresa total.

¿CÓMO VER “LA PROMESA” EN ESPAÑA?

La serie “La promesa” se emite en España a través de la señal de La 1 de lunes a viernes desde las 16:30 horas. Además, este contenido se puede disfrutar por la señal streaming mediante la plataforma RTVE Play series. Como usuario del servicio, tendrás acceso a cada uno de los episodios de la serie de televisión y material exclusivo de la misma.