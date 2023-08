El pasado lunes 28 de agosto, Univision emitió el último capítulo de la telenovela turca “Mujer”, protagonizada por la actriz Özge Özpirinçci. La ficción que había conseguido a miles de fanáticos latinos en Estados Unidos nos dejó el encuentro de Sarp con su hijo Doruk y muchas ganas de saber qué sucederá en los siguiente capítulo.

La producción cuenta con un total de 3 temporadas, por lo que se esperaba que Univision continúe con la emisión de la historia, pero esto no será así, al menos por el momento. Como sabíamos, “Mujer” se emitía a las 10 p. m. hora del Este, pero desde el martes 29 de agosto ese horario pasa a ser de “Minas de pasión”, telenovela protagonizada por Livia Brito.

Evidentemente, este cambio de producto en ese horario y la omisión de la segunda temporada dentro de la programación del canal latino, hacen que los televidentes se pregunten qué sucederá con los demás capítulos de “Mujer”, por lo que en esta oportunidad vamos a darle respuesta a esas interrogantes que han surgido al respecto.

Livia Brito interpreta a Emilia Sanchez en la telenovela “Minas de pasión”, que se emitirá por Univision en el horario que tenía "Mujer" (Foto: TelevisaUnivision)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MUJER”?

Al haber terminado la emisión de la primera temporada y no continuar inmediatamente después con la segunda, muchos han creído que Univision ya no seguirá transmitiendo los demás capítulos, pero esto no será así. Para suerte de los fanáticos de la historia turca, el canal sí tiene los derechos necesarios para emitir cada episodio hasta la tercera parte.

Por otro lado, conocer la fecha exacta de la continuación del drama será algo complicada por ahora, pues los mismos directivos del canal tampoco lo tienen claro. De acuerdo a una información de People en Español, una fuente importante de la compañía ha asegurado que eso no se ha determinado por el momento.

“No tenemos definido cuándo regresa la temporada 2, pero sí tenemos todas las temporadas disponibles. La fecha de estreno está aún por definir”, asegura una trabajador de Univision para el citado medio de comunicación.

¿DE QUÉ TRATA “MUJER”?

Bahar (Özge Özpirinçci) es una joven madre de dos niños que vive en un barrio muy pobre tras la muerte de su marido, Sarp (Caner Cindoruk), en un accidente. Sola, como cuando fue abandonada por su propia mamá, Bahar tiene que criar a Nisan (Kübra Süzgün), de 8 años, y a Doruk (Ali Semi Sefil), de 3, aunque con la ayuda de su joven vecina, una madre soltera de mala reputación, y su compañera de trabajo, una mujer que ha sido repudiada por su esposo.

La telenovela "Mujer", en su primera temporada, fue emitida por Univision para todos los latinos en Estados Unidos (Foto: Med Yapim)

FICHA TÉCNICA DE “MUJER”

Título original: Kadin

Kadin Otros nombres: Fuerza de mujer (México, Argentina, Perú, Chile, Panamá y Costa Rica); Mujer (Estados Unidos, España, puerto Rico, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Colombia); Coraje de mujer (uruguay, Nicaragua)

Fuerza de mujer (México, Argentina, Perú, Chile, Panamá y Costa Rica); Mujer (Estados Unidos, España, puerto Rico, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Colombia); Coraje de mujer (uruguay, Nicaragua) Género: drama

drama Creado por: Yuji Sakamoto

Yuji Sakamoto Dirección: Merve Girgin Aytekin (temporada 1 y 2), Nadim Güç (temporada3)

Merve Girgin Aytekin (temporada 1 y 2), Nadim Güç (temporada3) Protagonistas: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya País: Turquía

Turquía Temporadas : 3

: 3 Número de capítulos : 81 en Turquía y 247 en la versión internacional

: 81 en Turquía y 247 en la versión internacional Estreno: 24 de octubre de 2017

24 de octubre de 2017 Empresas productoras: Med Yapim, MF Yapim

Med Yapim, MF Yapim Difusión: Fox Turquía