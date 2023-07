Todos conocemos la enorme depresión que sufrió Lucero tras separarse del cantante Manuel Mijares hace más de una década. Y es que, pese a contraer nupcias en 1997, ambos decidieron poner punto final a su relación luego de 14 años juntos y dos hijos en común.

A pesar de todo, la bella cantante mexicana supo reponerse del todo y encontró el amor verdadero en el empresario Michel Kuri a mediados del 2012. Desde aquel año, Lucero y su nuevo galán han protagonizado viajes, travesías y diversas lunas de miel por todo el mundo, además de sobreponer juntos diversas crisis y problemas familiares.

Por ahora, Lucero y Michel Kuri no tienen planes de bonda (Foto : Michel Kuri / Instagram)

Sin embargo, pocos seguidores de la exponente musical saben en realidad quién es Michel Kuri, por ello, en MAG te daremos algunos datos de la vida del flamante galán y eterno novio de nuestra bella Lucero.

¿QUIÉN ES MICHEL KURI, EL EXNOVIO DE LUCERO?

Conocido dentro del mundo empresarial, Michel Kuri, de 65 años, supo hacerse un nombre como empresario de telecomunicaciones y socio del restaurante Bross Oyster Bar . Su ascendencia libanesa y su romanticismo a flor de piel son parte de su personalidad, razón por la que estuvo casado años atrás con Ana Paula O’Farril, con quien tuvo 3 pequeños: Ana Paula, Michel y Santiago.

A día de hoy, su relación con la mexicana va de las mil maravillas, incluso, fue la propia Lucero quien reveló mientras abordaba un avión junto a su novio en el aeropuerto que el amor le había devuelto la ilusión de la vida.

La cantante mexicana junto a su novio Michel Kuri (Foto: MichelmKuri /Instagram)

“Yo creo que el amor es un gran regalo para el ser humano. Te da alegría, te da ilusión, te da bienestar”, sostuvo la exesposa de Manuel Mijares.

Por ahora, ni Kuri ni Lucero han comentado datos respecto a una eventual boda, por lo que intuimos que los flamantes tortolitos están más concentrados en viajar y disfrutar que en volverse a vestirse de gala. ¡Enhorabuena por su romance, chicos!

UN FIEL SEGUIDOR DEL ARTE

Además de ser el flamante galán de la Novia de América, Michel también es un seguidor del arte y los cuadros de lienzo. De hecho, su perfil de Instagram está repleto de postales de sus visitas a diversos museos por Europa y Latinoamérica.

Entre las imágenes más resaltantes está la fotografía de él junto a sus hijos Ana Paula, Michel y Santiago. ¡Un fiel seguidor del arte en su estado puro!

El empresario de 65 años junto a sus hijos de su primer matrimonio (Foto: Michel Kuri / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN DE LUCERO AQUÍ:

DATOS PERSONALES DE LUCERO

Nombre de nacimiento: Lucero Hogaza León.

Lucero Hogaza León. Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1969.

29 de agosto de 1969. Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)

Ciudad de México (México) Edad: 52 años.

52 años. Ocupación: Actriz, cantante, compositora, presentadora y artista discográfica.

Actriz, cantante, compositora, presentadora y artista discográfica. Géneros: Pop, balada y ranchera

Pop, balada y ranchera Nacionalidad: Mexicana.

Mexicana. Idiomas: español e inglés.

español e inglés. Estado civil: Divorciada (Manuel Mijares, 2011)

Divorciada (Manuel Mijares, 2011) Hijos: 2

¿QUÉ CANCIÓN DE MIJARES ES ODIADA POR LUCERO?

Durante varias semanas, en redes sociales ha estado circulando un video de una de las presentaciones que Manuel Mijares y Lucero tienen. En dicho clip audiovisual se ve cuando ‘La Novia de América’ reclama a su exesposo por ponerse a cantar un tema que, supuestamente, no había sido incluido en el amplio repertorio.

A lo largo de su argumento, la mexicana asegura que el tema “Si me tenías” es malísimo y que es de ardidos, por lo que no le gusta. Además, como recordaremos, muchos creen que esa composición tiene algo que ver con el final de la relación de los dos, por lo que Lucero no está conforme con ello. MÁS DETALLES AQUÍ

¿CÓMO LE GUSTA DORMIR A LUCERO?

Como muchos sabemos, dormir es muy importante para todas las personas y la exesposa de Mijares lo sabe a la perfección, así que prefiere descansar sola para evitar incomodarse durante toda la noche si es que su acompañante tiene hábitos ciertamente complicados en la cama.

“Si ese alguien con el que descansas ronca o no duerme bien o se despierta cada 20 minutos, pues es terrible, es mejor dormir solo que mal acompañado”, dijo la mexicana, sorprendiendo a muchos con su respuesta. MÁS DETALLES EN ESTA NOTA