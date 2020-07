Preparar brownies puede resultar sencillo para muchas personas; sin embargo, quienes recién se están iniciando en la repostería deben tener en cuenta ciertos consejos que van desde los ingredientes hasta el momento en que se cortan. Siguiendo las indicaciones al pie de la letra se obtiene el postre perfecto.

Hay una serie de trucos de cocina que se deben tomar en cuenta para que esta delicia hecha en base a chocolate quede con la humedad y cremosidad interior que tanto la caracteriza, y es que no hay nada más desmotivador que morder uno y esté totalmente duro y seco.

Para que la próxima vez que prepares brownies en casa te lleves todos los aplausos, aquí te enumeramos los errores que debes evitar al hacer la receta.

1. No usar ingredientes de calidad

Para que el brownie quede delicioso es vital prestar atención a los insumos. No uses una cocoa de mala calidad pues puede dejar un sabor amargo a tu postre y el chocolate siempre debe ser oscuro y con alto porcentaje de cacao, nunca uses el que tiene leche. El extracto de vainilla debe ser natural y la azúcar, mantequilla y harina aptas para repostería.

2. No tamizar el cacao

Al igual que la harina, este ingrediente necesita ser tamizado al momento de preparar los brownies. Si tu receta usa cacao en lugar de chocolate derretido, no lo incorpores directamente a la masa, sino se formarán grumos muy difíciles de disolver.

3. Quemar el chocolate

Derretirlo es todo un arte y si se realiza de manera apresurada, puede ser negativo para la receta. Hacerlo a baño María es una manera más segura que usando el microondas . Una vez fundido deja enfriar, de lo contrario podrías solidificar la mantequilla o cocer un poco los huevos.

4. Emplear cualquier tipo de molde

Para asegurar una correcta cocción, el molde debe ser del tamaño que indica la receta o lo más cercano posible. Una masa con poca altura requiere menos tiempo de cocción y mientras más delgado sea, quedará más húmedo.

Además, siempre debe estar forrado con papel manteca para que el brownie no se quede pegado.

Para tener el brownie perfecto debes cuidar desde los ingredientes, el tiempo de cocción hasta el corte. (Foto: Pixabay)

5. Cortarlos sin que enfríen

Hay que respetar los tiempos de cocción y 5 minutos antes de que culmine el indicado en la receta hay que introducir un palillo para comprobar que no salga con migas.

Una vez listo y fuera del horno, el postre debe enfriar correctamente en el molde pues si lo intentas partir caliente se puede romper.

Hay quienes recomiendan envolver el molde en plástico y refrigerar al menos una hora, así estarán más suaves. Para cortar debes humedecer un cuchillo con agua tibia. Un truco es mantener los brownies en la nevera para que así se conserven mejor y los puedas comer cuando gustes al natural, con azúcar espolvoreada o al lado de una bola de helado.

¿Cómo preparar Brownies?

Esta receta apta para endulzar cualquier momento del día es de la chef y conductora Sandra Plevisani.

Ingredientes:

200 grs. de margarina o mantequilla sin sal

4 cucharadas de cocoa o 200 grs. de chocolate bitter

2 tazas de azúcar blanca o rubia granulada

4 huevos a temperatura ambiente

1 taza de harina sin preparar sin cernir

1 taza de nueces, pecanas, coco rallado o pasas (opcional)

Azúcar en polvo para espolvorear

Preparación:

Derretir la margarina o mantequilla sin sal con la cocoa o chocolate bitter en el microndas o en una ollita y mezclar bien a mano. Reservar. Aparte batir a mano el azúcar y los huevos y añadir poco a poco la mezcla de derretida del chocolate o cocoa y margarina, mover bien. Luego la harina sin cernir y los frutos secos (opcional). Colocar la mezcla en un molde de 24x34 bien enmantequillado y forrado con papel platina para que no se peguen los brownies que son melcochudos. Meter al horno y recién prender para que salgan parejitos al hornear, no se craqueleen y se puedan cortar parejitos. Hornear por aproximadamente 40 minutos a 350F o 180C y verificar cuando el palito salga limpio, Enfriar, desmoldar y cortar en cuadrados parejos de 5x5 o del tamaño deseado para su consumo. Al final espolvorear con azúcar en polvo con el cernidor.

