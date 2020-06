¿Cómo conservar el chocolate? El dilema de toda la vida: por una parte están los defensores de guardar el chocolate en la nevera, sobre todo en los meses de verano, pero incluso en invierno. Su argumento: que el frío conserva bien la mayoría de los alimentos. Por otro lado, están aquellos que aseguran que el chocolate puede almacenarse sin problemas en la despensa.

Cadbury, una conocida empresa británica de confitería, ha intentando poner fin a este debate de cómo se conserva correctamente el chocolate. Y no, no se necesita de un refrigerador. De acuerdo a la multinacional, el chocolate se debe almacenar en la despensa y no en la nevera como muchos creen.

“El chocolate siempre debe almacenarse en un lugar oscuro, fresco y seco, como un armario o en la despensa de la cocina, a temperaturas inferiores a los 21 grados para que su calidad no se vea comprometida”, indicó la empresa Cadbury sobre si el chocolate se debe almacenar en la nevera o no.

No obstante, algunas personas continúan argumentando su posición sobre la necesidad de almacenar el chocolate a temperaturas frías en verano: a altas temperaturas el chocolate puede derretirse, comprometiendo su calidad. De hecho, otros tomaron parte de una opinión compartida, sugiriendo que el chocolate se almacene en la despensa en invierno y en la nevera en verano. Algo que tiene lógica.

El chocolate debe mantenerse entre 15 y 19 grados, en un lugar seco. (Pixabay)

¿Por qué no guardar el chocolate en la nevera?

El chocolate en la nevera se blanquea porque el agua se condensa. Al condensarse, el agua reacciona a nivel microscópico con el azúcar contenido en el chocolate y cristaliza en la superficie, blanqueando el color. No hay olvidar que el chocolate absorbe aromas que puedan haber en la nevera porque tiene grasa.

Solo hay un caso en el que el refrigerador puede ser el lugar menos malo para guardar el chocolate: cuando las temperaturas superan los 30 grados y el calor puede echar a perder por completo el chocolate.

