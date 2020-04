El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la carga con el tema de los inmigrantes en medio de la pandemia del coronavirus. Durante una rueda de prensa desarrollada este martes, el mandatario enfatizó que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente toda inmigración al país norteamericano.

“Pausando la inmigración, ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos reabre. Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos fuesen reemplazados por inmigrantes llegados desde el extranjero”, explicó Trump.

¿En qué consiste la suspensión de la inmigración hacia Estados Unidos?

La medida anunciada por el presidente Donald Trump consistirá en que el gobierno detenga las nuevas solicitudes de residencias permanentes para inmigrantes (“green card”) y algunos permisos de trabajo en Estados Unidos. La orden ejecutiva todavía está siendo preparada para su emisión, y contará con excepciones para algunos trabajos.

¿Cuánto tiempo duraría la suspensión?

Donald Trump declaró que el tiempo que suspenderá temporalmente la migración hacia el país norteamericano será de 60 días. ¿Las razones? La crisis de desempleo motivada por el nuevo coronavirus. Según datos del Departamento de Trabajo, más 20 millones de empleos en Estados Unidos se han visto afectados en solo cuatro semanas.

“Estaría mal y sería injusto para los estadounidenses que han sido despedidos de sus empleos debido al virus que sean reemplazados con una nueva fuerza laboral traída desde afuera”, remarcó el presidente de Estados Unidos antes los medios. Si se extenderá o no esta orden, Trump aseguró que dependerá de las “condiciones económicas”.

¿Desde cuándo se hará efectiva la medida?

El presidente de Estados Unidos no ha brindado mayores detalles sobre cómo se aplicará esta orden, pero aseguró que se hará efectiva tras su firma este miércoles 22 de abril. Trump ya había adelantado esta decisión en su cuenta de Twitter, y recién la hizo oficial en una rueda de prensa realizada el pasado martes.

¿A quiénes afectará la suspensión de la inmigración anunciada por Donald Trump?

Según declaraciones de Trump, esta medida afectará “solo a las personas que soliciten residencia permanente” y excluirá a “aquellos que ingresen temporalmente” a Estados Unidos. Además, aseguró que dicha orden tendrá algunas excepciones, como los trabajos agrícolas o especialistas tecnológicos.

Reacciones ante el anuncio de Donald Trump

Para Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, “si Trump firma esa orden ejecutiva terminará en un tribunal. O sea, si el piensa que va a ser un monarca, creo que el enfrentará gran empuje en su contra”.

The New York Times lo calificó así: “Bajo el tipo de orden ejecutiva que describió el presidente, la administración Donald Trump ya no aprobaría ninguna solicitud de extranjeros para vivir y trabajar en los Estados Unidos por un periodo de tiempo indeterminado”.

Mientras que Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en EE.UU., aseguró que "hay pocas dudas de que la propuesta, en cualquier forma que adopte, recibirá una oposición enérgica de los grupos proinmigrantes, de algunos con intereses comerciales y de los adversarios ideológicos del presidente.

