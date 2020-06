El whisky es una bebida destilada muy común y consumida en todo el mundo gracias a su sabor y versatilidad para prepararlo. Si bien muchos aman tomarlo solo o con hielo, hay quienes prefieren incorporar otros ingredientes y crear novedosos cócteles con él.

Entre las opciones más conocidas para beberlo esta el whisky clásico, en las rocas, con gaseosa, con bebidas frutales y los cócteles con whisky.

Es aquí donde el zumo de limón juega un gran papel pues al unirse al whisky puro crea una explosión de sabores dignos de una celebración. Aquí te dejamos 4 recetas para que prepares en casa y sorprendas a tu familia e invitados.

1. Cóctel limón y miel

Ingredientes:

120 ml de whisky de bourbon

80 ml de zumo de limón

80 ml de jarabe de miel

100 gr de hielo picado

Para adornar rodajas de limón y hojas de menta

Preparación:

Poner en una coctelera el whisky de bourbon (bebida destilada de la familia de los wiskis exclusiva de los Estados Unidos) y los demás ingredientes. Agitar varias veces. Servir en un vaso de whisky con una rodaja de limón y hojas de menta.

2. Whisky Sour Classic

Ingredientes:

2 onzas de whisky

1 onza de jugo de limón

1 onza de jarabe de goma

1 clara de huevo

Preparación:

Colocar los ingredientes en una coctelera, añadir entre cuatro y seis cubos de hielo y agitar el contenido. Verter en una copa cóctel o vaso Old-Fashioned y colar los cubos de hielo. Añadir otros cubos de hielo en el vaso y decorar el cóctel con una cereza marrasquino y una rodaja de naranja.

3. Cóctel Jack Ginger

Ingredientes:

2 oz de whisky Jack Daniel’s Nº 7

½ oz Zumo de Limón criollo

4 oz Ginger Ale Britvic

1 rodaja de limón y 1 romero

Preparación:

Luis Castro, Brand Ambassador de Jack Daniel’s explica que lo primeroque hay que hacer es colocar los cubos de hielo en un vaso longdrink hasta llegar a su tope. Añadir el whisky, el zumo de limón y completar con el ginger ale. Rápidamente, remover suavemente para no perder las burbujas de la bebida. Decorar con una rodaja de limón y un romero, el cual se debe encender levemente para aromatizar.

4. Cóctel Jack Julep

Ingredientes:

2 oz de whisky Jack Daniel’s Nº 7

1 oz de zumo de limón tahití

12 hojas de hierba buena

2 cucharadas de azúcar

Agua con gas

Preparación:

Colocar en un vaso longdrink la hierba buena junto al azúcar y el limón. Luego, machacar suavemente los ingredientes del vaso. Echar el whisky y remover levemente con una cuchara. Incorporar el hielo y rellenar con agua con gas al gusto. Volver a remover para que se puedan mezclar todos los insumos y decorar con una ramita de hierba buena.

5. Chivas soda & lime

Ingredientes:

1.5 oz de whisky Chivas Regal Extra

01 oz de infusión de manzanilla

10 ml de zumo de limón

Agua con gas

01 rodaja o piel de limón para decorar

Preparación:

Jorge Ode, Brand Ambassador de Chivas Regal en el Perú, explica que para prepararlo se debe recurrir a un vaso alto y poner el whisky y la infusión de manzanilla. Remover por algunos segundos para mezclar los sabores. Añadir abundante hielo hasta cubrir el vaso y poner el zumo de limón. Después rellena el vaso con agua gasificada y decora con una rodaja o piel de limón.

6. New York Sour

Ingredientes:

02 oz de whisky

01 oz de jarabe de azúcar

01 oz de zumo de limón

01 clara de huevo (opcional)

20 ml de vino tinto

01 rodaja o piel de naranja o 01 cherry como decoración

Preparación:

En un shaker incluir los 3 primeros ingredientes y la clara de huevo, además de abundante hielo. Batir por 15 segundos. Colar el contenido directamente sobre un vaso con hielo. Añadir los 20 ml de vino tinto y decorar con un cherry o una rodaja o piel de naranja.

