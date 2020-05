A causa del aislamiento social obligatorio que se viene acatando desde el pasado 16 de marzo y se extendió hasta el 24 de mayo, gran cantidad de peruanos se han visto obligados a detener sus actividades laborales y, por consiguiente, perder cualquier ingreso mientras dure la medida que busca frenar el avance del nuevo coronavirus en territorio peruano. Debido a esta situación, el Gobierno dispuso la entrega de subsidios de hasta S/ 760 para que los ayuden a afrontar esta crisis.

El primer apoyo económico que anunció el presidente Martín Vizcarra, a los pocos días de iniciada la cuarentena, fue la entrega del bono Yo me quedó en casa, dirigido a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema; posteriormente hizo lo propio con los trabajadores independientes y familias rurales; sin embargo, ante la necesidad de muchos ciudadanos anunció una última entrega denominada Bono Familiar Universal, que no es otra cosa que el complemento de todas las anteriores, el cual busca llegar a la mayor cantidad de perjudicados.

Si bien esta última incluye todos los subsidios que se entregaron o vienen entregando, con el Bono Familiar se ha ampliado la lista de beneficiarios hasta 6,8 millones de familias afectadas por la emergencia sanitaria actual. A su vez, complementa los pagos de 380 soles realizados en las últimas semanas para que cada beneficiario reciba al final S/ 760.

Aunque el Bono Familiar Universal agrupa a los subsidios entregados por el Gobierno de Martín Vizcarra, cada uno de ellos tiene sus propios requisitos, que los ciudadanos deben cumplir si quieren acceder a la ayuda económica. A continuación te lo detallamos.

Según lo estipulado por el Gobierno, el Bono Familiar Universal 760 soles está destinado para 6.8 millones de hogares vulnerables que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ EL BONO “YO ME QUEDO EN CASA”?

El Bono “Yo me quedo en Casa” beneficia a 2.7 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta ayuda económica comenzó a pagarse el lunes 23 de marzo en una primera etapa de S/ 380 y desde el martes 28 de abril está depositándose la segunda parte, también de S/ 380, que al final suman S/ 760. Para saber si eres beneficiario y formas parte del padrón oficial, sigue lo que te mencionamos a continuación:

Ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Una vez dentro deberás llenar los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completar el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, haz clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o) aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Gobierno está buscando una agencia cerca a tu hogar.

Acude a la agencia indicada en la fecha programada. Recuerda llevar tu DNI.

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

¿Hasta cuándo puedo cobrar este bono?

Si por algún motivo no puedes realizar el cobro del segundo bono, te informamos que el subsidio monetario puede cobrarse como máximo hasta 30 días calendario posterior al término de la emergencia sanitaria.

Una vez que sepas si eres beneficiario, acércate a la agencia bancaria la fecha detallada para que evites aglomeraciones

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ EL BONO INDEPENDIENTE?

El Bono Independiente es otorgado a 800.000 familias peruanas. En su primera etapa comenzó a depositarse S/ 380 el 8 de abril, y veinte días después se inició el segundo depósito también S/ 380, habiendo un total de 760 soles. Para saber si eres beneficiario, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma virtual bonoindependiente.pe

Una vez dentro, digita el número y la fecha de emisión de tu DNI para acceder a la información.

Requisitos para acceder al Bono Independiente

Los trabajadores deben figurar en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis con la clasificación socioeconómica de No Pobre.

Los hogares deben encontrarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, de acuerdo con el Minsa.

No ser beneficiarios de los programas Contigo, Juntos y Pensión 65 ni del bono otorgado #YoMeQuedoEnCasa del Midis.

Los miembros del hogar no deben estar en las planillas del sector público o privado, según la planilla electrónica del MTPE.

Los miembros no deben tener un contrato con el sector público, de acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los miembros del hogar deben tener ingresos menores a 1.200 soles, según la Sunat y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los trabajadores independientes cobrarán un bono de S/760 si resultaron beneficiarios (Foto: Andina / Midis)

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ EL BONO RURAL?

El Bono Rural será cobrado por más de 1 millón de hogares, cuyos integrantes se dedican principalmente a la agricultura, pero también a otras actividades conexas, como ayudantes y peones en el campo. El monto a entregarse es de S/ 760, todo en un solo bloque.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ya aprobó el padrón de hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural que serán beneficiados con el subsidio para que puedan afrontar el estado de emergencia. Este empezará a entregarse los próximos días.

Para saber si accedes al Bono rural, el Ministerio de Agricultura y Riego precisó que los beneficiarios serán informados a través de un mensaje de texto.

De otro lado, se dio a conocer que los ciudadanos que ya reciben otro beneficio por parte del Gobierno como “Yo me quedo en casa”, Bono independiente, Pensión 65, Programa Juntos, entre otros; no recibirán este apoyo económico.

¿Cuándo pagarán y cómo será?

De acuerdo con la titular del Midis, Ariela Luna, se prevé empezar a pagar los próximos días. “Se ha coordinado con el Minagri para incluir a la mayor cantidad de agricultores. Empezamos a pagar, espero, a partir del 10 de mayo”.

Asimismo, señaló que debido a que “el mundo rural no está digitalizado”, pero “hay mucha penetración de cajas rurales”, se han suscrito convenios con 14 de estas para que “el pago sea lo más descentralizado posible”.

Los hombres del campo también recibirán apoyo del Gobierno para enfrentar la crisis a causa del COVID-19

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ EL BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

El Midis anunció que habilitará una plataforma virtual para que pueda consultar si es beneficiario del Bono Familiar Universal de S/ 760.

“Prevemos que (la plataforma del Bono Familiar Universal) entre en funcionamiento entre el 8 y 10 de mayo. Eso nos permitirá incluir a las familias y contar con un registro nacional”, afirmó. Hasta el momento, aún no hay nada.

¿Cómo inscribirse para solicitar el Bono Familiar?

Todavía no está habilitada la plataforma donde se recibirán las inscripciones. Eso sí, se sabe que solo podrás inscribirte siempre y cuando no hayas recibido ninguno de los anteriores subsidios que el Gobierno está entregando (Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

¿Cuándo comenzará a pagarse?

Con el lanzamiento de la plataforma, se espera que esta ayuda económica empiece a cobrarse lomás pronto posible, pero por ahora no hay una fecha definida.

Cuando se acerque al banco a cobrar su bono,no olvide llevar su DNI (Foto: Andina)

¿HASTA CUÁNDO POBRE COBRAR TODOS LOS BONOS?

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Balbuena, informó que la fecha límite para el cobro de los bonos, según el decreto de emergencia, es hasta el 9 de julio de 2020.

De acuerdo con Balbuena la brecha digital que existe en el país ha impedido que la entrega del bono se realice a través de celulares para acelerar el proceso y, sobre todo, reducir el número de personas en los alrededores de los bancos exponiéndose al COVID-19.

“Hay que reconocer que el comportamiento en las colas ha sido diferente en las regiones del país. En algunas regiones había respeto a la señalización y a las normas establecidas, mientras que en otras no hay respeto alguno y la aglomeración era desordenada”, apuntó.

De otro lado, la funcionaria indicó que también hubo casos de familiares que se hicieron pasar por los titulares, luego hubo reclamos y eso recargó el trabajo, pues se tiene que garantizar que el recurso público le llegue a la persona que le tiene que llegar. “Antes de depositar el dinero mediante el celular tenemos que asegurarnos que el número de DNI coincida con el nombre del titular del celular”.

El objetivo del Bono Familiar Universal es llegar a 5 millones de familias beneficiarias este mismo mes (Foto: Andina)

Bono Familiar Universal: Conoce cómo se pagará el subsidio siguiendo todos estos pasos





