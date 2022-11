El Iron Throne (Trono de Hierro en español) es más que un asiento en “House of the Dragon”, pues carga un simbolismo acerca de la capacidad de un rey de mantener su puesto. En la primera temporada de la serie de HBO Max, las heridas que le hicieron las espadas a Viserys Targaryen terminaron en su muerte. En las próximas entregas, varios personajes se sentarán sobre el hierro fundido y deberán demostrar que son dignos.

El Trono de Hierro fue creado por Aegon el Conquistador con las miles de espadas de enemigos que derrotó durante la toma de los reinos de Poniente.

En “Game of Thrones”, el asiento se ve mucho menos intimidante con Robert Baratheon y su “decendencia” estaba en el poder. Para “House of the dragon”, la producción trató de recrearlo más parecido a como se ilustra en los libros de George R.R. Martin.

A lo largo de la historia de la dinastía Targaryen, el trono ha sido motivo de superstición (o augurio) de la capacidad del rey que se sentará en él. Se decía que incluso rechazaba a quien no fuera digno, ocasionando múltiples cortes en su cuerpo o, incluso, asesinándolo.

Ese fue el caso de Maegor Targaryen, uno de los reyes más tiránicos de la familia valyria. Aunque ya había desarrollado diversos enemigos en Poniente, se dice que lo que terminó matándolo fue el propio Trono de Hierro. En el libro “Fuego y Sangre”, se relata que fue encontrado muerto con las espadas atravesando su cuerpo. CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS.

¿QUIÉNES SE SENTARÁN EN EL TRONO DE HIERRO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Aegon II Targaryen

Por supuesto, el primero en ocupar el asiento es Aegon II Targaryen. Como pudimos ver en el episodio 9 de “House of the Dragon”, los Verdes usurparon el Trono de Hierro y aprovecharon la ausencia de Rhaenyra Targaryen (quien estaba viviendo en Rocadragón) para hacerlo de una forma legítima.

Aegon tiene la ventaja de tener posesión de la Fortaleza Roja, la corona del conquistador y sentarse en el trono. Sin embargo, su sentido de seguridad se acabará pronto cuando sufra graves heridas después de una batalla con Rhaenys Targaryen. A partir de ese momento, su estado de salud es delicado, por lo que se queda en cama, incapaz de sentarse en el trono.

Aegon II Targaryen en su coronación en el episodio 9 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. Aemond Targaryen

Debido a las heridas que sufre su hermano, Aemond Targaryen es designado como el Protector del Reino, cumpliendo las funciones de rey en su lugar. Como vimos en el episodio 9 de “House of the Dragon” el segundo hijo varón de Viserys siempre se sintió más merecedor del puesto, debido a las actividades y personalidad de Aegon II Targaryen.

Aunque nunca tiene el título de rey, fue nombrado Príncipe Regente, pues todavía respetaba la autoridad de su hermano. Además, se sentó en el Trono de Hierro y utilizó la corona del conquistador durante este periodo.

Sin embargo, esto llega a su fin cuando decide volar a Harrenhal para enfrentarse a Daemon Targaryen, pero encuentra el lugar vacío. Decide permanecer allí, al lado de Alys Rivers, y luego tiene una especie de juego de las escondidas con su tío. Aemond nunca regresa a la Fortaleza Roja para sentarse en el trono nuevamente.

3. Rhaenyra Targaryen

Después de que Aemond Targaryen se marchara con su dragón, Vhagar, y el ejército de los Verdes, Desembarco del Rey quedó desprotegido. El bando de los Negros aprovecharon esta oportunidad para tomar la ciudad y el castillo.

Rhaenyra Targaryen aterriza junto a sus hijos restantes una vez que todo el perímetro fuera asegurado. Sin embargo, el tiempo de gobierno de la reina fue corto, no más de seis meses. De acuerdo con “Fuego y Sangre”, cada vez que Rhaenyra se sentaba en el Trono de Hierro, recibía múltiples cortes en el cuerpo, pero ella aguantaba el dolor, pues no iba a aceptar que el asiento la estaba rechazando.

La coronación de Rhaenyra Targaryen en el final de temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Aegon III Targaryen

En una guerra, no hay ganadores y la Danza de Dragones no es la excepción. Al final de este periodo, ambos bandos sufrieron irrecuperables pérdidas. Tanto Rhaenyra como Aegon II Targaryen fueron asesinados y los únicos de sus líneas que quedaron vivos fueron Aegon III y Jaehaera Targaryen.

Por ello, los jóvenes fueron comprometidos y el hijo de Rhaenyra fue nombrado rey de Poniente, aunque no cumplió estas funciones hasta que tuvo la edad suficiente. No sabemos si “House of the Dragon” llegará a mostrar los eventos posteriores a su coronación, por lo que, técnicamente, será el último en sentarse en el trono dentro de la serie.

1. Viserys II Targaryen

En caso “House of the Dragon” decida profundizar un poco más la historia posterior a la guerra, el arco de Viserys II Targaryen será uno de los más interesantes. En “Fuego y Sangre”, después de la guerra, se descubre que el hijo menor de Rhaenyra Targaryen no murió en la batalla del Gullet, sino que fue secuestrado y llevado a Lys. Allí, fue vendido a la Casa Rogare, una familia dueña de un banco aún más poderoso que el de Braavos.

Cuando Aegon III Targaryen se enteró que su hermano, al que había dejado abandonado en el barco cuando eran niños. Automáticamente, aceptó pagar el rescate y trajeron a Viserys de vuelta. Desde entonces, él se convirtió en la única persona en la que confiaba y lo nombró la Mano del Rey.

Después de que los dos hijos de Aegon (Daeron y Baelor) murieran poco tiempo después de volverse reyes, Viserys II Targaryen fue coronado, aunque solo se sentó en el Trono de Hierro por un año.

