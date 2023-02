La tercera temporada de “La casa de los famosos” literalmente está que arde con los enfrentamientos que vienen produciéndose entre algunos de los habitantes para quienes la convivencia está resultando difícil; y cómo no iba a serlo si cada celebridad tiene una personalidad y carácter distintos al otro, algo que por obvias razones iba a traer consecuencias.

A raíz de lo que hemos visto desde el comienzo del reality de Telemundo, que se estrenó el pasado 17 de enero con la presencia de 19 participantes, aunque dos abandonaron la competencia, pero fueron reemplazados, te contamos de qué signo zodiacal es cada uno de ellos. En la lista incluiremos a los que aún siguen en carrera, a quienes fueron eliminados y los que decidieron abandonar el programa.

1. PATY NAVIDAD

La actriz escandalizó a América Latina por sus comentarios en torno a la pandemia del COVID-19 (Foto: Paty Navidad / Instagram)

Paty Navidad nació el 20 de mayo de 1973; por tanto, la actriz es del signo zodiacal Tauro, cuyo elemento es Tierra que se caracteriza por tener un carácter fuerte, disciplinado y muy apegado a los bienes y a los placeres terrenales.

2. AYLÍN MUJICA

La cubana destaca por sus grandes interpretaciones y su belleza (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

Aylín Mujica nació el 24 de noviembre de 1973; por tanto, la actriz es del signo zodiacal Sagitario, cuyo elemento es Fuego que se caracteriza por tener una gran energía, fuerza y pasión en las cosas que realiza.

3. ARTURO CARMONA

El también presentador televisivo ha conquistado a varias famosas a lo largo de su vida (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

Arturo Carmona nació el 9 de julio de 1976; por tanto, el actor y exfutbolista es del signo zodiacal Cáncer, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por ser transparente, cambiante, fuerte y que se adapta a los cambios.

4. LA MATERIALISTA

La dominicana señaló que su presencia en "La casa de los famosos 3" es para "prenderla"(Foto: La materialista / Instagram)

La materialista nació el 19 de marzo de 1987; por tanto, la cantante es del signo zodiacal Piscis, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por ser muy emocional y no ocultar lo que siente, además de ser fuertes.

5. JUAN RIVERA

Durante uno de sus viajes a algunos países (Foto: Juan Rivera / Instagram)

Juan Rivera nació el 22 de febrero de 1978; por tanto, el hermano de Jenny Rivera es del signo zodiacal Piscis, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por ser muy sensible, pero esto no significa que no sea alguien fuerte, además no se rinden y resisten todo lo que pueden.

6. OSMEL SOUSA

El 'Zar de la belleza' dio a conocer que tiene un carácter complicado para tener una vida íntima (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

Osmel Souza nació el 26 de septiembre de 1946; por tanto, el Zar de la Belleza es del signo zodiacal Libra, cuyo elemento es Aire que se caracteriza por ser muy inteligente, amable, imaginativo, soñador y sociable.

7. REY GRUPERO

El influencer ha tenido varios conflictos en "La casa de los famosos 3" (Foto: Rey Grupero / Instagram)

Rey Grupero nació el 1 de mayo de 1987; por tanto, el ex de Cynthia Klitbo es del signo zodiacal Tauro, cuyo elemento es Tierra que se caracteriza por ser terco y no dar su brazo a torcer, no cambia de opinión y no permite que nadie se meta en su camino.

8. JOSÉ RODRÍGUEZ

José Rodríguez es conocido por haber participado en otro reality (Foto: @diegobadillo_ph / Instagram)

José Rodríguez nació el 13 de mayo de 1994; por tanto, el ex Acapulco Shore es del signo zodiacal Tauro, cuyo elemento es Tierra que se caracteriza por ser materialista y si tiene pareja es extremadamente celoso.

9. PEPE GÁMEZ

El galán tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Pepe Gámez / Instagram)

Pepe Gámez nació el 18 de diciembre de 1983; por tanto, el actor mexicano es del signo zodiacal Sagitario, cuyo elemento es Fuego que se caracteriza por tener una gran vitalidad, ser entusiasta, apasionado y proactivo.

10. MADISON ANDERSON

Su belleza ha robado suspiros a miles de seguidores (Foto: Madison Anderson / Instagram)

Madison Anderson nació el 10 de noviembre de 1995; por tanto, la primera finalista del Miss Universe 2019 es del signo zodiacal Escorpio, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por tener un corazón sensible y no teme mostrar sus sentimientos.

11. DANIA MÉNDEZ

Esta competidora es una mujer directa que no se mete con nadie. "Yo no me meto con nadie, ellos se meten conmigo", indicó (Foto: Dania Méndez / Instagram)

Dania Méndez nació el 6 de febrero de 1992; por tanto, la modelo y ex Acapulco Shore es del signo zodiacal Acuario, cuyo elemento es Aire que se caracteriza por independiente y amar su libertad, no le gusta dar explicaciones de todo al resto.

12. RAÚL GARCÍA

Este participante ama la naturaleza y le encantan las orquídeas (Foto: Raúl García / Instagram)

Sobre Raúl García no se tienen datos exactos sobre la fecha de su cumpleaños para determinar de qué signo zodiacal.

13. DIEGO SOLDANO

El actor roba suspiros a sus seguidores en redes sociales (Foto: Diego Soldano / Instagram)

Diego Soldano nació el 18 de enero de 1969; por tanto, el reconocido actor es del signo zodiacal Capricornio, cuyo elemento es Tierra que se caracteriza por tener un carácter fuerte y sólido. Además de ser estable, es muy disciplinado.

14. SAMIRA JALIL

La presencia de la argentina en "La casa de los famosos 3" está dando de qué hablar (Foto: Samira Jalil / Instagram)

Samira Jalil nació el 20 de noviembre de 1991; por tanto, la argentina que se crio la mayor pare en España es del signo zodiacal Escorpio, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por analizar su entorno, no ocultar lo que piensa o siente y no dejarse derrotar.

15. JONATHAN ISLAS

A él le gusta subir contenido a sus redes sociales para mantener al tanto a sus fanáticos (Foto: Jonathan Islas / Instagram)

Jonathan Islas nació el 15 de noviembre de 1979; por tanto, el actor al que le gustan los deportes extremos es del signo zodiacal Escorpio, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por hacerle frente a las adversidades.

16. LILIANA RODRÍGUEZ

La actriz venezolana participó en "La casa de los famosos 3" (Foto: Liliana Rodríguez / Facebook)

Liliana Rodríguez nació el 26 de abril de 1967; por tanto, la hija del ‘Puma’ Rodríguez es del signo zodiacal Tauro, cuyo elemento es Tierra que se caracteriza por tener carácter fuerte, saber tomar decisiones fríamente y disfrutar de todo lo material que le da la vida.

17. NICOLE CHÁVEZ

Un sonrisa que roba muchos suspiros en redes sociales (Foto: Nicole Chávez / Instagram)

Nicole Chávez nació el 4 de noviembre de 1998; por tanto, la hija del boxeador Julio César Chávez es del signo zodiacal Escorpio, cuyo elemento es Agua que se caracteriza por tomarse el tiempo de analizar todo lo que les rodea, ser cambiante y ser más fuerte de lo que parece.

18. OSMARIEL VILLALOBOS

La venezolana conquistó a varias personas que cayeron rendidos a sus pies por su belleza y forma de ser (Foto: Osmariel Villalobos / Instagram)

Osmariel Villalobos nació el 2 de agosto de 1988; por tanto, la actriz y empresaria venezolana es del signo zodiacal Leo, cuyo elemento es Fuego que se caracteriza por ser buen consejero y a veces se les considera egocéntricos.

19. ALEIDA NÚÑEZ

La presentadora televisiva roba suspiros con las publicaciones que sube a sus redes sociales (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

Aleida Núñez nació el 24 de enero de 1981; por tanto, la actriz, conductora y cantante mexicana es del signo zodiacal Acuario, cuyo elemento es Aire que se caracteriza por ser autónomo y perfeccionista.

20. MONIQUE SÁNCHEZ

La joven abandono el reality (Foto: Monique Sánchez / Instagram)

Sobre Monique Sánchez tampoco se tienen datos exactos de la fecha de su nacimiento para así determinar a qué signo zodiacal pertenece.

21. ARISTEO CÁZARES

El participante estaba emocionado de pertenecer a "La casa de los famosos", pero dejó la competencia (Foto: Aristeo Cázares / Instagram)

Aristeo Cázares nació el 11 de agosto de 1995; por tanto, el ganador de la segunda temporada de “Exatlón México” es del signo zodiacal Leo, cuyo elemento es Fuego que se caracteriza por ser un líder innato, aventurero y le gusta ser el centro de atención.